竹北市竹仁國小軟式網球隊3月份在屏東參加全國青年盃軟網賽，四強賽擊敗宿敵台南鹽水國小，冠亞軍戰再打敗實力堅強的台南市後壁國小，奪下全國冠軍，暑假將前往日本參加著名的國際賽事「山中湖青少年軟式網球錦標賽」，縣長楊文科欣喜捷報，勉勵孩子們繼續加油！

教育局體健科指出，全國青年盃軟網賽是全學年度最重要的團體賽事，冠軍隊伍可獲得協會推薦前往日本參加山中湖青少年軟式網球錦標賽，國內各校都派出實力最佳選手競技，乙組選手大多以五年級生為主，但竹仁國小選手7位四年級、1位三年級全是中年級生，個頭雖小但志氣和拚勁一點都不輸人。

竹仁國小在四強賽時，強碰去年全國中華盃和中正盃雙料冠軍台南鹽水國小，竹仁兩度敗給鹽水國小與冠軍獎盃失之交臂。

今年竹仁小將們個個拿出100％拚勁，激戰過程仍維持平日水準與穩定性，順利甜蜜復仇，冠亞軍戰也頂住壓力與緊張情緒，擊敗強敵台南後壁國小，收下全國冠軍獎盃！

勇奪冠軍的小隊員們最感謝教練的指導，也謝謝校長吳明珠、學校主任和老師們在行政、場地維護上的用力支持。

校長吳明珠表示，竹仁國小軟網隊是由教練游程翔、陳陽信訓練，平時一顆一顆餵球，以耐心和專業指導球隊孩子，比賽時更是幫孩子做好心理建設和生活照顧，循序漸進地提升選手的抗壓性和求勝動機。

吳明珠感謝縣長楊文科、教育局、竹北市公所及竹仁軟網隊後援會家長在軟硬體各方面的支持，後援會家長們除隨行照顧外，也同步在場邊直播孩子的比賽過程，讓無法到場的家長都能參與到孩子的重要比賽時刻。