崇友(4506)3月營收為3.88億元，年成長17.47％，第一季營收10.87億元，年成長5.06％。崇友第一季受惠整體房市交易景氣，新梯業務陸續認列，包括新店央北高速梯住宅大樓、淡水淡金公路科技廠房等大型新梯建案完工認列，且汰舊換新業務成長，總計崇友3月整體新梯(含汰換)銷售營收年增41.38％。

崇友指出，從今年首季新梯案源結構來看，包括一般集合住宅、廠辦、以及辦公大樓、百貨、飯店、醫院等商辦之案源比重分別為84.99％、6.75％、6.5％，與去年同期的82.24％、6.12％、10.2％相較，一般集合住宅、廠辦案源比重增加，主要受惠建商推案需求提振、台商回台擴大投資計畫而帶動訂單完工認列，推升今年第一季整體新梯出貨台數較去年同期成長8.78％、並達近550台表現，除此之外，集團旗下維修保養業務每年穩定隨著新梯保固期滿轉入保養，第一季維修保養台數穩定攀升至39,226台，持續挹注營運。

為了迎合國際環保趨勢發展，崇友導入PM永磁式同步馬達等設計，提高公司競爭力，並持續招募人才加入團隊與結合內部良好培訓制度，以滿足訂單需求。