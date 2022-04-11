台塑四寶公布3月營收，受到工作天數恢復、烏俄戰爭推升油價攀高等因素下，四寶營收均呈現雙增，其中，月增幅以和原油關聯性最為直接的台塑化成長幅度最大、逾3成，台塑、南亞、台化等也都有逾2成的增長。

台塑(1301)3月合併營業額264.74億元，創單月歷史新高，月成長28.6%、年成長5.8%。台塑表示，2月適逢農曆春節長假，加上有8個廠歲修，開工率84%，3月雖受303台電跳電影響，但僅6個廠安排歲修，開工率提高至87%，產銷量增加，推升3月各主要產品銷售量合計比2月增加7.9萬噸。售價差部分，受俄烏戰爭影響，推升原油及原料乙、丙烯價格，且歐洲石化業者受制能源成本高漲，被迫降產，當地加工廠轉向亞洲採購，加上EVA太陽能封裝膜及鞋材發泡料需求佳，因此，台塑3月各產品價格都比2月上漲，幅度介於4~13%。

南亞(1303)3月合併營收370.0億元，月成長24.1%、年成長7.7%，已經是自2020年12月以來，已連續第16個月創下歷史同月新高。南亞表示，3月營收強勁主要是電路板等電子材料產品需求旺盛，春節後銷量大增；化工、聚酯、塑膠產品即將進入旺季；且油價與原物料價格上漲，推升各類產品售價，使3月合併營收較2月大幅增加。

台化(1326)3月合併營業額363.65億元，月成長26.6%、年成長13%。台化表示，3月PX加工價差改善，提升產銷量及萃餘油回售台塑化增加，影響18.2億元；SM、PP因2月安排定檢，產銷量增加9.5億元；3月工作日數增加，PS、ABS、PIA及耐隆絲產銷增加5億元。售價上，受俄烏戰爭及各國經濟制裁影響，原油供應減少，斷鏈塞港問題尚未改善，推升石油及原物料行情，帶動石化、塑膠及紡纖產品價格上漲。

台塑化(6505)3月合併營業額687.8億元，月增幅31.4%、年增加47.3%。台塑化煉油事業營業額月增加27.7%、烯烴事業營業額月增加40.5%。3月原油煉製量1046.8萬桶，比2月增加28萬桶，產品總銷售量1184.6萬桶，比2月增加70.1萬桶。售價上，3月杜拜原油平均價格比2月上漲18.6美元/桶，但受國內油價平穩措施及部份外銷油品計價週期影響，產品平均售價114.4美元/桶，僅比2月增加13.2美元/桶。此外，3月受輕油價格上漲及市場供給吃緊影響，主要產品平均售價皆比2月增加，其中乙烯增加171美元/噸，丙烯增加152美元/噸，丁二烯增加288美元/噸，裂解汽油增加164美元/噸；全產品平均售價比2月增加148美元/噸。