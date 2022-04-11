新北市三峽國立台北大學近期共3位學生確診，校方表示其中2人士在外縣市染疫，未進入校園，因此今宣布恢復實體授課，讓不少學生質疑作法失當。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，如果疫調顯示沒有進到學校，那學校當然沒必要停課。

目前高中以下學校停課標準為1人確診全班停課、2個不同班級學生確診則全校停課，大學則是2名師生確診就全校（校區）停課。陳時中日前表示，持續大規模停課會影響受教權，將和教育部開會討論放寬；今天被問到討論進度，他表示教育部已有初步方案，正在和地方政府溝通，近日就會公布。

至於台北大學有3名學生確診，仍恢復實體上課，校方說明因為其中2人是連假期間在外縣市染疫，沒有進入校園。陳時中認為，如果2位學生疫調結果都沒有進到學校，那學校當然沒必要停課，當然有硬性標準，但最重要是有沒有接觸及帶來染疫風險，如果他們沒有進到學校，那學校是一點風險都沒有。