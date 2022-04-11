苗栗新增確診的關係圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天11日新增確診2例，1例為8個月男嬰案27957、另1例是案27958的1歲4個月女童，目前都已在醫院收治，由家人陪同入院照顧，另外，還有2例確診者，因為是今天11日凌晨PCR才確診，因此中央尚未列入全國案號。

苗栗衛生局指出，確診的8個月大男嬰，10日下午2點由母親告知快篩陽性，衛生局立即安排消防單位送醫，經採驗PCR為陽性確診，為居家隔離期間陰性轉陽性個案，已於醫院收治，由其母陪同入院照顧，男嬰母親目前採PCR陰性。

另外1例確診是1歲4個月女童，與4月8日公告確診者案26501是母女關係，目前女童和母親一同在醫院離住院中，2人都是居家隔離期間陰性轉陽性個案。衛生局表示，以上2案無新增公共足跡及接觸者。

苗栗衛生局指出，今天11日凌晨接獲醫院通報2例確診，1例為居住後龍鎮23歲，懷孕4個月女性，在便利商店工作，4月5日曾有外縣市確診者足跡重疊，昨天10日下午自覺有感染風險自購快篩試劑，自行採驗呈現陽性後通知衛生單位，衛生局立即安排消防單位送醫，經採驗PCR陽性確診，已於醫院收治。

還有1案是居住公館鄉、女性60歲，平時在新竹市上班，昨10日下午有流鼻涕、喉嚨痛等症狀，與同住的先生自購快篩試劑，自行採驗呈現陽性後通知衛生單位，衛生局立即安排消防單位送醫，經採驗PCR陽性確診，已於醫院收治。

衛生局說，以上2案因為4月11日凌晨PCR才確診，因此中央尚未列入全國案號，2確診案所涉公共場域已清消。為疫情掌握更快速，找出遺漏可疑接觸者，持續安排社區篩檢站，今天11日下午4點至晚上8點，在大千醫院急診室旁及慈祐醫院門口旁，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。

苗栗衛生局公布確診者足跡。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

衛生局公布確診者足跡給民眾參考。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）