推特（Twitter）執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）10日（周日）指出，該公司最大股東穆斯克（Elon Musk）已決定不加入董事會。
自稱是自由言論絕對主義者的穆斯克，過去就曾對推特表達不滿，他在4月4日揭露持有推特9.1％的股份，表示擬為這個社交網路平台帶來重大改善。
推特提名穆斯克為董事人事令原訂上周六生效。但亞格拉沃在推特指出，穆斯克在當天早上表達自己不打算加入董事會的意願。
亞格拉沃認為，「我相信這是最好的安排。我們一直重視股東的意見，無論他們是否是董事會成員。」
推特（Twitter）執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）10日（周日）指出，該公司最大股東穆斯克（Elon Musk）已決定不加入董事會。
自稱是自由言論絕對主義者的穆斯克，過去就曾對推特表達不滿，他在4月4日揭露持有推特9.1％的股份，表示擬為這個社交網路平台帶來重大改善。
推特提名穆斯克為董事人事令原訂上周六生效。但亞格拉沃在推特指出，穆斯克在當天早上表達自己不打算加入董事會的意願。
亞格拉沃認為，「我相信這是最好的安排。我們一直重視股東的意見，無論他們是否是董事會成員。」
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