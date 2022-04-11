新北國王11日公布，因為CDCC公布4月2日國王主場出戰高雄剛鐵人比賽期間，新莊體育館出現確診者足跡，目前國王與新北市政府保持聯繫且確認相關資訊，11日上午也進行新莊體育館的清消工作，全隊隊職員快篩都呈陰性，16、17日兩天的主場賽事將仍維持開放觀眾進場正常舉行。

『中央疫情指揮中心公佈 4月2日 16:00到20:00 間，新莊體育館出現確診者足跡，當天體育館正在進行新北國王與高雄鋼鐵人的例行賽賽事。球團與新北市政府密切聯絡，並已確認相關完整資訊，於 4月11日早上進行並完成新莊體育館全館消毒作業，目前球隊全體隊職員也已經完成快篩，全員皆呈現陰性反應，日後也將持續追蹤健康狀況，同步針對入場全體球迷發送細胞簡訊。

在此向當天進場之觀賽球迷提醒，務必進行篩檢與自我健康檢測，自足跡重疊日隔天開始進行為期 10 天的自我健康檢測，期間可以正常上班上課，但應全程佩戴口罩並早晚量測體溫，注意自身健康狀況，亦可至各居住地社區篩檢站做免費篩檢。若有「發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常」等症狀，請勿搭乘大眾運輸工具，並配戴醫用口罩儘速到指定的社區採檢院所就醫。

經過與相關單位討論，目前 16、17日兩天 新北國王主場賽事正常舉行，但「場內禁止飲食」，請進場球迷務必落實實聯制、加強手部消毒，工作人員及場內人員請全程戴口罩。』