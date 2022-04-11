周湯豪(左)與媽媽比莉合體拍攝廣告。（Häagen-Dazs提供）

周湯豪(左)與媽媽比莉合體拍攝廣告。（Häagen-Dazs提供）

NICKTHEREAL周湯豪受邀為頂級冰淇淋品牌Häagen-Dazs擔任代言人，邀請母親比莉合體，還送上親手做的「愛擁豹」冰淇淋蛋糕，讓比莉驚訝到噴淚，直喊：「哇哇哇！」被問到贊成媽媽交男朋友嗎？周湯豪秒回當然希望，還補充一句：「這樣她就不會…一直煩我。」讓全場笑翻，他真的希望比莉快樂，當下打聽：「怎麼樣，她現在有男朋友了嗎？」

兩人難得聯袂現身，比莉回想，上次母子一同出鏡，是多年前的母嬰雜誌，這次攜手已可說是前所未有第一次。她受邀玩真心話快問快答，當比莉問兒子自己有什麼優缺點，周湯豪回答優點時連珠炮攻勢，讚媽媽很棒很帥很酷很屌很堅強很厲害，逗得比莉樂不可支，提到缺點時，周湯豪老實回答，「邏輯不好、脾氣不好…」比莉大笑回嗆：「你（回家）快沒有飯吃了。」但緊接她問Nick最喜歡和討厭哪道媽媽煮的菜，沒想到周湯豪將兒時記憶中比莉愛煮的菜如數家珍，「我媽炒的海瓜子很特別，還會加蕃茄醬，可是很好吃。」讓比莉感動泛淚，Nick又接著說，「但媽媽現在只做咖喱和義大利麵。」百分百完全命中，更讓比莉開心不已。

母子倆不約而同認為，去年周湯豪赴L.A.拍攝〈GOOD LIFE〉MV，家人長時間相處，是母子很美好的回憶，但比莉要先返台隔離時，周湯豪因擔心媽媽居然掉下男兒淚，「就很難過，又捨不得！」這時隔著銀幕的比莉也頻頻拭淚，說到：「因為我回來還要隔離，他很擔心我，說那兩個禮拜妳怎麼辦？」比莉表示有一直把兒子這件事珍藏在心底。

周湯豪希望母親去過自己想要的生活，表示自己已經很大了，媽媽真的付出太多，「當然還是有我的陪伴，希望她可以做自己好一點。」然後又說如果媽媽想交男友就慢慢去探索，「因為我愛她，所以我希望她有她的人生，她過得開心，那我就會放心！」一番話讓比莉感動到眼淚爆開。

周湯豪形容自己和媽媽個性屬於「剛硬，Man的」，覺得撒嬌很噁心，所以藉由Häagen-Dazs和周湯豪設計團隊「WISH YOU A GOOD LIFE」打造的「愛擁豹」蛋糕，向媽媽說：「媽，我愛妳，母親節快樂！」Nick表示豹紋有如「家徽」，巧思將包裝盒和蛋糕設計都綴滿了豹紋元素，他也呼籲與他一樣羞於說愛的孩子們，在母親節時跟家人多聊聊天、分享自己的感受，相信彼此也會有很棒的感受。