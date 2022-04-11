無論是找戀愛或結婚對象，女生最怕遇到的就是「媽寶男」，凡是聽從媽媽意見，就像是長不大的巨嬰。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座是典型的媽寶男，說話經常三句不離媽媽，而且耳根子特別軟，容易受父母擺布。

▍巨蟹座

眾所皆知，巨蟹男超級愛家，並且將家庭擺在第一位，不僅愛護妻兒，更把父母的話掛在嘴上，當作自己的戒律。巨蟹男十分孝順，對父母言聽計從，幾乎不會違逆父母，父母的地位更遠高於妻兒，因此若有和巨蟹男長久走下去的打算，勢必要能和他們的父母相處融洽才行。

▍水瓶座

在水瓶男心中，媽媽才是自己最親近的人，接下來才是妻子，因此當發生婆媳糾紛時，水瓶男第一件事就是護著自己的媽媽，不分青紅皂白的斥責妻子一頓再說，即便妻子備感委屈，水瓶男也會視而不見，一副就是妻子的錯，因為他們打從心底認為，媽媽永遠都是對的。

▍天秤座

天秤座十分重感情，雖然身為媽寶男的機率不高，但是一旦是媽寶的話，就會相當典型，不僅對於媽媽的一言一行唯命是從、百依百順，更認為這是天經地義的事。原因在於，習慣依賴媽媽的天秤男認為，聽媽媽的話並沒有不好，自己反倒落得輕鬆，不用糾結權衡利弊，也不用走彎路，何樂而不為。

▍雙魚座

雙魚男心思細膩敏感，考慮比較多，也拿不定主意，因此特別需要別人幫忙做決策，而媽媽是自己最親近的人，沒理由害自己，所以漸漸的就會習慣接受媽媽的安排，即便媽媽做錯，雙魚男也會覺得情有可原，不忍責怪對方。加上雙魚男在情感上秉持著「你對我好，我便加倍奉還」的原則，所以媽媽對他越好，雙魚就會越重視媽媽的想法，成了名副其實的媽寶男。