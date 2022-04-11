新北市居家照護提供送藥到府服務。（新北市衛生局提供）

新北今新增145例確診，新北市長侯友宜表示，20例新增足跡相關採檢陽性、92例居隔採檢陽性、33例居隔陰轉陽。與外縣市相關案共59人，占比4成，其中基隆相關案4人、北市相關案40人、桃園相關案9人、宜蘭相關案1人、花蓮相關案2人、金門相關案3人。

侯友宜說，新北目前每天都140幾例，2成是陰轉陽，其中三峽個案23396相關，10例都是陰轉陽，沒有新增，代表案件收斂中。

新北市居家照護今試辦運行，侯友宜表示，大家最關心的送藥部分，七大主責醫院會進行遠距視訊診療，開立釋出處方簽給社區藥區，新北市藥劑師公會29區有組長根據病患住的地方，採取最近藥局做處方調劑送藥到府，後續再用通訊方式用藥指導跟諮詢。

侯友宜說，新北市每天疫苗可施打8萬人，迄今施打858萬人次全國最多，29區衛生所、39家醫院、456家診所都還是持續為大家服務，林口三井OUTLET機動疫苗接種站23日下午2時到6時開放打莫德納，希望把疫苗接種率再度提升。

侯友宜再次呼籲，65歲以上長者踴躍施打疫苗，除中央補助500元超商禮券，新北再加碼500元，打疫苗是最好的保護力。