高雄大學感恩牆立面掛有船形狀立牌，讓各捐款企業或個人留名紀念。（高大提供／林瑞益高雄傳真）

國立高雄大學有一面牆，不只會「動」，還能坐？原來，這是校方為感謝及表彰熱心捐款興學民眾、企業家所興建的「感恩牆」。此牆設計還結合海洋意象，隨光影產生波浪視覺效果，近來成為師生打卡新景點。

高雄大學校長陳月端表示，高大創校22週年持續成長，除了全校師生齊心努力，還有來自各界社會賢達慷慨解囊、挹注資源，飲水本思源，因此建造「實質感謝」兼具公共藝術功能的紀念牆，於今年3月校慶落成啟用。

此感恩牆坐落於校內圖書資訊館2樓大廳，以海洋首都意象為發想，結合在地共榮共好。牆體立面如波浪，捨鋼材而選擇以電腦切割、近70片木頭所組成，也呼應綠色低碳校園理念。透過不同視角，會產生不同的光影變化，饒富趣味。

監造者、學術副校長陳啓仁說，感恩牆以公共藝術、「街道家具」精神出發，與環境空間搭配，以及強調互動性等，所以立面波浪下半段採可坐式設計，表面光滑耐磨易清潔，「同時坐10個人也不是問題！」