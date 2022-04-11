大陸疫情燒傷電子類股，台股勉強守住17000點！大陸上海疫情燒不停，昆山封城停工能否在12日結束仍是未知，加上半導體產業傳砍單雜音，一連串的利空讓上週失守年線的台股指數再探底，台積電(2330)收盤股價未守住560元，半導體個股與PCB成為今天重災區，晶豪科(3006)跌停作收，智原(3035)、德微(3675)、創惟(6104)等獲內資力挺的個股均重挫收低，PCB個股南電(8046)、欣興(3037)、台光電(2383)聯袂大跌收低，電子股兵敗如山倒，讓台股指數開高走低收低，終場加權股價指數為17048.37點，大跌236.17點，成交量約2995.15億元；OTC指數為206.91點，大跌4.36點，成交量668.69億元。

今天盤中上市各類股以化工類股表現最佳，上漲0.71%，其次是化生醫類股及鋼鐵類股，分別上漲0.4%及0.21%，表現較差者為電子零組件類股、光電類股及橡膠類股，其中電子零組件類股下跌4.55%，光電類股下跌2.78%，橡膠類股下跌2.13%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、上漲0.06%，表現最差為半導體類股、下跌3.4%。

就技術面來看，今天台股在大陸疫情延燒，封城衝擊持續擴大、電子類股下殺下，致使指數開高走低，終場下跌236.17點，以17048.37點作收；上周五台股跌深反彈，但價漲量縮，且收在所有均線之下，周K也結束連3紅，再度跌破年線，今天台股又收低，17000點岌岌可危，由於大陸防控疫情封城停工時間較預期久，對產業衝擊難以預料，且技術面未見明顯止跌訊號，尤其年線17400點附近若無法盡快站上，年線將走平下彎，不利台股長線趨勢。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，受美國那斯達克、費城半導體指數上周跌幅相對較重影響，導致晶圓代工等電子權值類股表現疲弱，台股加權股價指數上週跌1.93%，中小型電子股為主的櫃買指數週跌2.44%，類股僅金融、航運等傳產較為強勢，預期短期盤勢仍受俄烏衝突、高通膨及主要央行加速升息的預期、中國各地封城、台灣本土疫情升溫等因素影響投資信心，但利空沉澱後，指數回歸基本面仍有表現空間。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，戰爭最顯而易見的影響就是原物料價格攀高，使得國際通膨居高不下，會加速FED與歐洲央行升息，目前FED今年升息7碼以上以及5月後的縮表，應該是市場共識，FED一連串緊縮資金的行為，都會使股市資金動能降溫，加上台幣匯率近期貶值幅度較大，亦顯示資金也是向外撤離的趨勢，皆是導致台股近期回檔修正的主因；不過，就基本面來看，今年全球GDP目前仍預估成長，連帶企業獲利預估也仍有小幅成長，有經濟基本面支撐，加權指數應該於年線17000點附近有所支撐，戰爭短暫干擾後，甚至有機會出現報復性反彈，因此，不建議殺低持股，反而應利用股市急殺或錯殺時，逢低布局跌深績優股或轉機股。

吳繼先指出，由於戰事及升息紛擾，加上國內外新冠肺炎疫情持續擴散，短線股市將大幅震盪，第二季選股與操作難度大幅提高，在選股上，建議優先布局高成長與低基期的個股，由於今年各產業成長都放緩之下，優先選擇成長幅度優於15%以上的高速傳輸與ASIC族群；至於低基期(低本益比)的布局方面，可布局手機、網通IC，以及驅動IC族群，且上述族群普遍為高殖利率個股；此外，近期籌碼集中度高的航運相關及部分利基型傳產股亦可留意。