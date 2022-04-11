信實(6721)將在4月29日上櫃掛牌，為台灣首家以清潔服務為主的掛牌公司。上櫃公開承銷張數為2,400張，將4月11日至13日展開競價拍賣投標，競拍底價為每股新台幣48.33元，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過240張，擬於4月15日開標；並於4月19日辦理公開申購。

信實於民國97年成立，囊括了國內重大海陸交通案場等，天下雜誌也將信實列入台灣服務業前500大公司，業績及獲利表現逐年穩定成長，110年營業額更達22億元水準，每股盈餘為5.44元，並配發4元股利，迄今已逾4,000名員工，並取得國際認證包括ISO-9001及ISO-45001。

信實在2022年1月標到台北捷運B、C組的案子，金額分別為3.23億、2.94億元，公司在桃園機場第一及第二航廈清潔及手推車服務已近10年，第三航廈預估將會在2026年完工，公司將積極爭取第三航廈的合約，未來也將加強拓展醫院及展覽場所的合約。

今年接下來的標案包括即將投標的三總汀州及內湖院區的清潔人員、北捷保全案等，若是順利取得，將會在7月開始執行，另外，台鐵列車清洗標案，會在年底釋出，信實都將積極爭取。

近年來國內外疫情嚴峻，信實指出，投入機場航廈、台鐵、港口等交通機構及COVID-19檢疫所、專責收治醫院的防疫清消，全力抗擊疫情，成為台灣第一線抗疫的堅強後盾。