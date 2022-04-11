聯合再生(3576)3月份自結合併營收為新台幣16.5億元，較上月成長7%，較去年同期大幅成長12.6%，今年營收逐步攀升。首季合併營收為新台幣46.8億元，較去年同期成長55.8%，營收成長主係國內外需求穩定成長，客戶拉貨力道強勁，模組出貨量持續提升。

聯合再生董事長洪傳獻指出，公司三合一經過三年整合，今年開始沒有包袱，成績在今年第1季業績上充分表達，毛利率較上季倍數成長，轉虧為盈可以高度被期待，主要原因是三合一純製造業包袱脫乾淨，又有新的人才加入，讓毛利表現不錯。

聯合再生執行長潘文輝表示，公司首季營運上單月營收逐月增加，第1季46.8億元、年成長55.8%，其中2月在工作天數少且下雨不利因素下仍持續成長，相當不容易。今年太陽能生產電池模組管理到位及產品簡化，同時降低成本拉高毛利率，獲利可期。聯合再生今年將有70億資本支出，7~8億元用於太陽能大尺寸產品，另一部份用於系統及儲能設置。

聯合再生太陽能事業總經理沈維鈞則強調，聯合再生今年有三個第一，二個展望和一個訴求，包括聯合再生太陽能模組出貨台灣市佔第一，去年市佔40%左右；其次是全台灣唯一在海外布局的太陽能廠，歐洲，美國都有銷售；第三是太陽能佔公司業績的85%，但非太陽能系統和儲能建案相關第一。而二個展望則是國內太陽能裝置量展望樂觀，以及海外需求因烏俄戰爭加速潔淨能源裝置。一個訴求是希望政府不能讓東南亞品質不佳及洗產地的模組產品進來台灣。

聯合再生今天也宣布第二階段任務，以開發太陽能系統並長期持有營運為經營方向已有顯著的成績，聯合再生在今年年底將自有約 250MW 太陽能電站的優良資產，提前達成3年目標。250MW 的太陽能電廠一年可發約3.06億度電，這些優良資產將可獲取至少20年固定電費收入且有效改善聯合再生獲利狀況，此外並將帶動模組與電池製造、系統開發、系統工程等業務，並對台灣綠能創能做出極大貢獻。

聯合再生積極響應政府能源轉型政策，是多年台灣產量最大的太陽能公司，台灣員工數達1,800人以上。同時也是台灣最早開發建置太陽能電站的廠商之一，聯合再生太陽能電站已遍佈台灣各個角落，對綠電及製造在地化有顯著的貢獻。近期國際關係激烈動盪，各國衝突不斷，再度凸顯電力及製造在地化及能源自主對國防安全的重要性，聯合再生將持續擴展大尺寸太陽能電池與模組產能，並且開發更多太陽能系統及儲能系統，增加綠電供電量及穩定性。