看好地上權住宅未來後市，名軒開發（1442）今（11）日表示，將在台北市中正區，首度推出地上權住宅，該案聯手參與「宏盛帝寶」的「日商織本構造設計公司」，打造抗震宅，日前雙方已完成締約。

根據住展雜誌統計，2021年台北市僅推出3個位於精華區的地上權住宅案，兩個在大安區，一個在中正區，一推出就熱銷。

麗寶集團名軒開發（1442）看準地上權風潮，2020年標下位在台北市中正區杭州南路、銅山街口的地上權案，目前已經完成住宅設計規劃。由於此建案位在台北市中心，每當地震就會因為盆地效應而特別搖晃，名軒開發為了建物安全，邀請曾參與知名豪宅仁愛帝寶的「日商織本構造設計」擔任結構顧問，雙方已於日前舉辦簽約儀式。

名軒開發中正區地上權住宅與日本織本構造設計簽約儀式，由名軒開發總經理吳勝利，與織本構造設計台灣分公司負責人林義閔代表，雙方正式締約。

名軒開發表示，此案是台北市少有的黃金地段地上權住宅案，不但鄰近台大醫院、中正紀念堂，更擁有市中心難得大片綠地，走路就到捷運信義線、板南線，附近更是中正國中、台北市立教育大學附設實驗小學、東門國小等明星學區，周邊亦有許多公家機關，堪稱台北市少有的優質區段。

名軒表示，而在房價上，依照目前附近所有權住宅每坪房價約160～180萬元，地上權住宅一般是市價六到七折的價格，對於一直想要以台北市蛋白區價格入住蛋黃區的民眾來說，的確有很大的吸引力。

另外，針對居住在大台北民眾最關心的抗震住宅，這次名軒開發與織本構造設計合作，就是希望能借重日本職人嚴謹把關任何一個結構細節的精神，將日本歷史悠久完整防震結構設計觀念導入本案，讓民眾住的安心。名軒開發將規劃興建地上15樓、地下5層的地上權住宅，坪數規劃為15～20坪，一房一廳或兩房一廳的格局，全案採先建後售模式，預計114年完工。