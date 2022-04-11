新北市今有145例確診，新北市衛生局今也公布相關足跡，確診個案足跡跨越10行政區，其中好樂迪KTV蘆洲店、World Gym台北淡水店、錢櫃KTV板橋店、麥當勞新莊中山店都有確診者到訪。（衛生局提供）

新北市今有145例確診，新北市衛生局今也公布相關足跡，確診個案足跡跨越10行政區，其中好樂迪KTV蘆洲店、World Gym台北淡水店、錢櫃KTV板橋店、麥當勞新莊中山店都有確診者到訪。（衛生局提供）

新北市今有145例確診，其中新增確診20例、居家隔離採檢陽性92例、陰轉陽性33例。新北市衛生局今也公布相關足跡，確診個案足跡跨越10行政區，其中好樂迪KTV蘆洲店、World Gym台北淡水店、錢櫃KTV板橋店、麥當勞新莊中山店都有確診者到訪。

衛生局指出，案27030本月5日曾至六扇門時尚湯鍋中和莒光店、案27045本月5、6日曾至World Gym台北淡水店，案27065本月3日曾至好樂迪KTV蘆洲店，案27341本月6日曾到土城區雲林鵝肉海鮮城，案27466本月6日曾到大戶屋板橋愛買店，案27469本月6日曾到錢櫃KTV板橋店，案27470本月5日曾到MO-MO-PARADISE蘆洲徐匯牧場、Cold Stone酷聖石冰淇淋徐匯門市。

另外，案27490本月8日曾到淡水大勇麵線之家、饞鬥鍋物水源店，案27605本月5、6日曾到金山漁村海鮮料理、汐止航晴米苔目，案27614本月5、9日曾到淡水小川鍋物，案27615本月6日曾到淡水禮來廣場、淡水天町燒肉店，案276161本月7、9日曾到淡水天使熱愛的生活cafe、去年在馬倫馬cafe。

案26598本月7日曾到樹林和美牛肉麵，案27848本月7日曾到麥當勞新莊中山店。