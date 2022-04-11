半導體業界傳出晶圓代工成熟製程報價終止連六季上漲，利空消息導致聯電股價急殺失守50元整數關卡，終場大跌3.6%收在48.2元，創下去年5月以來的低點，以今年1月高點65.5元計算，波段跌幅逼近26%。聯電股價殺破50元，甜蜜買點是否已經浮現引發關注，網友則表示外資一路大賣聯電融資餘額不減反增，股價恐怕還會再跌。

聯電8日公布今年3月合併營收221.4億元新台幣，月增5.98%、年增3.22%，連續6個月創單月營收歷史新高；第1季合併營收634.22億元，季增7.31%、年增34.66%，創單季營收歷史新高，優於市場預期。聯電營收報喜，不過費城半導體指數上週五下挫2.42%，聯電ADR下跌1.9%，拖累今日台股現貨價表現，加上傳出晶圓代工成熟製程指標業者，近期已陸續通知IC設計客戶，短期內不會再調升成熟製程代工價格，終止連六季上揚，晶圓代工成熟製程傳凍漲，聯電股價帶量下殺失守50元關卡。

網友紛紛表示，「53買來領紀念品被套」、「現在科技股價還要腰斬才正常」、「沒聽過天上掉下來的禮物不能撿嗎？」、「成熟製程沒前途」、「特價再特價」、「融資買54.5元，快接到營業員的電話了」，更有內行網友表示，「聯電融資餘額不減反增，再跌個一兩根應該可以抄底一下，看這三天的融資成本57左右，斷頭就是反彈時」。

台灣證券交易所今日公布統計，外資上週在集中市場賣超新台幣830.24億元，其中賣超聯電16.61萬張最多。觀察融資餘額連3天增加，共增12543張，散戶認為聯電股票超跌而不斷向下承接，若股價持續下跌最後將出現多殺多情況，恐有融資斷頭的風險。

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