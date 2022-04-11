屏東縣娛樂傳播鏈持續延燒，九如鄉天上人間小吃部日前累積30名確診個案後，11日屏東縣政府再公布新增10例確診，其中6例與天上人間有關，另其中有一名女性確診者，也是另家微風小吃部服務人員，造成「微風」有4人確診，屏東縣長潘孟安強調，將加強縣內娛樂場所稽核。

由於11日屏東縣新增10例確診，全都與娛樂場所有關，加上確診足跡出現新園、潮州等鄉鎮小吃部，擔心一不小心、恐怕一發不可收拾，因此屏縣府宣布，將嚴格稽核縣內全部娛樂場所。

管制措施包括，未來至4月30日前，民眾進出八大娛樂場所都必須施打3劑疫苗，業者要嚴格查核；至於工作人員也都要打完2劑疫苗14天以上，否則不能提供服務，且須每周快篩陰性，近期也將由警局配合城鄉處、消防局進行稽核，一旦發現無照營業將勒令停業。

潘孟安強調，這次確診感染源都非常明確，且衛生局已經完成清消，目前兩家指標性小吃部也已停業，所以請民眾不必過於恐慌，但防疫優先才能生活如常，也籲請尚未施打疫苗民眾盡速接種。