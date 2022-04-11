潘女休旅車的左後車尾遭周的車子撞擊後，車頭轉向直接衝撞路旁燈桿。（台中市警第一分局提供／張妍溱台中傳真）

雲林縣17歲周姓少年11日凌晨，開祖父名下1部自小客車，與3名友人到台中遊玩，疑路況不熟，行經中區成功路單行道時，逆向行駛到市府路口，與潘姓女子駕駛的休旅車互撞，潘女左後車尾遭撞後，再衝撞路桿，經查雙方無酒駕，警依違規逆向行駛、違反號誌開罰，另周無照駕駛，將依法告發。

台中市警第一分局交通分隊長周宜瑩指出，11日0時39分獲報，於中區成功路與市府路口有交通事故，經查周男駕駛自小客沿成功路單行道逆向行駛，往三民路方向直行，29歲潘女駕駛休旅車沿市府路往台灣大道方向，綠燈直行，2車發生碰撞，並撞擊路燈桿及圍籬。

警方指出，潘女休旅車的左後車尾遭周的車子撞擊後，車頭轉向直接衝撞路旁燈桿，導致燈桿被撞斷。警方到現場處理並通知周姓少年家人，並依《道路交通管理處罰條例》，無照而駕駛小型車或機車，處以6千元以上、1萬2千元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

周宜瑩說，周男頭部擦挫傷，潘女腳部受傷，及車內鍾姓女乘客手腳受傷，均無大礙。雙方酒測值均為0.00MG／L，全案調閱相關監視器，另依道路交通事故處理程序，轉交通警察大隊釐清肇事原因。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，遵循交通標線及號誌，另行經路口時應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免交通事故之發生。