中華電（2412）股價11日以130元收盤，不僅股價創下歷史新高，以目前發行股數77.57446545億股計算，市值正式突破兆元。

法人分析指出，中華電信5G用戶持續增加，帶動ARPU增加。根據NCC最新公布2021年第四季五大電信公司ARPU，中華電信增加1.3元到480.5元。

中華電信截至目前5G用戶已超過200萬，5G用戶將從目前20％用戶滲透率，2022年成長至30％滲透率，換算5G用戶年底目標挑戰290萬。

加上2022中華電信三箭齊發，個人家庭分公司事業群將打造「三網飆配」Gbps高速上網環境；國際客戶事業群將透過投資海纜及衛星、建構台灣成為亞太資訊匯集中心；企業客戶事業則是要打造雲端IDC、資安及5G+AIOT三大業務，將各拚出超過百億元的營收規模。

中華電信董事長謝繼茂日前表示，2019～2021年的三年轉型計畫，集團與母公司營收及獲利雙超標、雙成長，2022年除了整體營收及獲利再成長，並將藉由新成立的個人與家庭、企業客戶及國際客戶三大事業群，共同撐起2022年營收超越2,100億、達到2,128～2,140億元目標。

總經理郭水義昨（10日）強調，5G戰場、垂直場域應用才是今年的重點，至於消費端資費，以多元方案滿足不同客戶需求為原則。除此，中華電正著手布局beyond 5G服務，包括6G／低軌道衛星、 元宇宙、10Gbps上網服務、科技經濟。