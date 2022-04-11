桃園疫情持續蔓延到校園，新興跟啟英2所私立高中11日都傳出有1年級男學生染疫，新興高中更1次2位確診，3生都將列明日個案，感染源釐清中，教育局也公告，新興高中自12日起全校停課10天至22日復課，啟英高中則是全校停課7天至19日復課、確診班級停課至22日復課。

新興高中和啟英高中分別是桃園學生數分占1、3名的私立高中，新興有約5300名學生，11日下午傳出2名1年級同班男學生染疫，因其中1生曾到別班串門子，目前已匡列2班師生共147人居隔採檢，該校也自12日起全校停課10天至22日復課。

啟英有4700餘位學生，也傳出1名高一男學生染疫，目前匡列80人居隔採檢，確診班級停課10天至22日復課，其餘師生停課7天至19日復課。

這波疫情自東勢國小學生染疫以來，共有3幼兒園、14國小、5國中、8高中職五專、6大學及12補習班受疫情影響停課，累積69生、6師共75師生染疫。