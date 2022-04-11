身為藝人，多少有跟其他同行合作的機會，但並非每一次都能讓觀眾看得開心盡興，有時候甚至引發爭議，擁有絕世美貌的張柏芝，至今超過40歲仍是維持美麗外型，是許多人心目中的超級女神，在一次演出中，張柏芝疑似在台上被合作來賓不當碰觸，引發不小的爭議，那個合作對象就是知名笑星小沈陽。

事發經過是，某次張柏芝與小沈陽同台合作演出，兩人合唱了〈愛上了你〉這首情歌，但粉紅色浪漫氛圍到中途變了調，小沈陽突然從背後抱住張柏芝，手部的位置有些尷尬，差點碰到張柏芝的胸部，畫面播出後隨即引發網友議論，許多人認為小沈陽行為不檢，趁機偷吃豆腐，可真相其實並非如此。

當年小沈陽(左)在台上熊抱摟張柏芝，挨轟性騷擾，但張柏芝還原真相，稱讚他是紳士表現。(取材自小沈陽微博、張柏芝微博)

說到張柏芝與小沈陽結緣，最初是因合作了電影《河東獅吼2》，當時張柏芝捲入陳冠希「艷照門」事件，形象受到重創，演藝生涯陷入低潮，是大陸演藝圈大前輩趙本山好意幫助，派當時已經相當有名氣的弟子小沈陽與張柏芝合作，拉了女神一把。

張柏芝與小沈陽同台演出。（微博）

因為兩人合拍過電影，因此有了後續受邀同台唱歌的機會，沒想到小沈陽這個熊抱的動作引發非議，但在那個眾人都驚呆的時刻，張柏芝非但沒生氣，而是帶著笑容回頭望向小沈陽，事後張柏芝聽聞網上瘋傳對小沈陽的批評，連忙跳出來吐露真相，解釋其實是唱到一半，她衣服扣子突然開了，小沈陽很快發現，機靈上前一擁，幫張柏芝擋住了衣服開口，她才免於走光，因此張柏芝才轉頭對他一笑，事後大讚小沈陽非常紳士，也解開了眾人對他的誤會。