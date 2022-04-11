新竹喜來登12週年聯手旗下姐妹飯店─台中Moxy酒店、台中商旅推出年度最低的暴動折扣。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登「四大餐廳抵用券」 每張1600元，任選四大餐廳可抵用價值高達2000元消費。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

采悅軒中餐廳「八色脆皮烤鴨」，一券享受招牌烤鴨的經典二吃。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登迎接12週年慶，與豐邑機構旗下台中豐邑Moxy酒店、台中逢甲商旅聯手推出年度最低的暴動折扣，提供物超所值的三館住宿券及各式餐券，從4月11日起30日開放訂購週年慶超值住宿券及餐券，一次購足三館住宿券，再加贈「豐邑集團平日聯合住宿券」。

新竹喜來登指出，振興券及國旅券的使用期限即將進入最後倒數階段，新竹喜來登於即日起至4月30日推出最終加碼回饋，使用紙本振興券或國旅券入住新竹喜來登指定專案，每折抵房費1000元即贈「1000元餐飲抵用券」，每房最高回饋上限5000元。

同時，推出餐飲滿額週週抽活動，4月11日至5月11日於指定餐廳用餐，每滿1000元即可獲得抽獎券，每週抽出住宿券及餐券等好禮，最後更有機會獲得一年份住宿券（12張單次住宿）或把飯店主題房玩具搬回家。

新竹喜來登12週年慶與旗下姐妹飯店「台中Moxy酒店」、「逢甲商旅」分別推出年度最超值的住房回饋，4月11日起至4月30日開始銷售三館優惠住宿券，「新竹喜來登豪華客房住宿券」每張3799元起，「台中Moxy酒店標準雙人房住宿券」每張2299元起，「逢甲商旅標準雙人房／雅致雙人房住宿券」每張2299元起，單次購買三館住宿券各1張，即贈「豐邑集團平日聯合住宿券」1張。

4月11日起至30日推出多款餐券包含「餐飲通行券」每張650元，可任選四大餐廳「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「大廳酒吧」指定套餐1客，等同至78折的超值優惠。

每年推出即造成搶購的「采悅軒八色脆皮片鴨二吃券」每張2280元，一券享受采悅軒招牌烤鴨的經典二吃。「四大餐廳抵用券」 每張1600元，任選四大餐廳可抵用價值高達2000元的消費金額。

4月11日至5月11日於新竹喜來登餐廳內用消費滿1000元，即可獲得抽獎券1張參加週週抽獎，將有機會抽中「新竹喜來登住宿券」、「千元餐飲抵用券」等各式加碼好禮，活動結束後將於5月13日再次抽出豪華頭獎「豐邑集團聯合住宿券一年份(住宿券12張)」、「喜波波主題房玩具套組」等夢幻大獎；更多新竹喜來登12週年慶活動內容可至官網查詢或洽（03）6206000。