台灣男星林志穎擁有超高顏值，素有小旋風、小志之稱，逐漸淡出演藝圈後，迷上了賽車運動，較少出現在螢光幕前，與愛妻陳若儀婚後育有3子，大兒子Kimi曾和爸爸登上陸綜《爸爸去哪兒》，後來隨著節目結束，夫妻倆未再曝光他們的正面照，如今3個小孩都已經長大，終於從日前曝光的側面照，能夠再一睹明星小孩容貌，想不到多年過去他們還真有遺傳到老爸的帥氣神韻。

林志穎3個兒子，從背面來看好像都是同一個人。(圖／林志穎 IG)

林志穎10日在IG曬出賽車出遊照，他在文中透露和3名寶貝兒子一起外出，這是親子之間溫馨的家庭練車日，照片中的哥哥Kimi帥氣開車回來，另外兩個兒子準備上去，3個小孩看上去，簡直是同個男孩複製貼上3次，只不過穿了不同件衣服，他們的大耳朵也像極了林志穎。

Kimi已經長成一個小大人了。(圖／林志穎 IG)

陳若儀曬出兒子Jenson照片，看小朋友開心她也很開心。(圖／陳若儀 IG)

這組賽車曬兒照，雖依舊未見到臉部正面，不過12歲的Kimi已經長高許多，肩膀似乎有稍微變寬，身體應該有在發育了，坐上賽車的模樣，就像個小大人般，林志穎透露他和陳若儀的3個小孩中，只有Jenson對車有興趣，明明天氣非常炎熱，卻還能夠穿起裝備就是一整天，還一口累都不會說，讓他非常讚賞。

愛妻陳若儀出遊，也展露出美麗的笑容，她笑著說Jenson對賽車很有興趣，一早就穿著賽車服等著出門，捨不得脫掉一身裝備，首次開賽車不嫌累，一連開了20圈，還會向她熱情揮揮手，作為媽咪內心非常感動。

網友看到照片，則笑著說道：「遺傳了爸爸的基因」、「終於有一個可以繼承小志的衣缽了」、「後繼有人了爸爸表示欣慰」、「都長這麼高了呢」、「我在想黑米哥哥會不會跟老爸同張臉」、「期待3個小孩一起開車哦」。