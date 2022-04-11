守護者11日搶下新球季首勝，全軍數炮齊鳴，22支安打、2支全壘打，最終以17-3痛宰皇家，在雙方4連戰扳回一城。此戰表現最驚人的是亞裔新秀外野手史帝芬關（Steven Kwan），居然繳出單場5支5的完美成績。同時他還寫下另一個紀錄，生涯前3戰上壘12次，成為大聯盟1901年以來的第一人！

The Rookie of the Year is playing in this game.



Steven Kwan collects his 5th hit of the game.#ForTheLand pic.twitter.com/3BLkB2uxCe — Cleveland Guardians (@CleGuardians) April 10, 2022

24歲的史帝芬關賽後笑說好似一場夢：「這感覺不像真的，我怕我很快就要醒來了。」他開季3場的打擊率為0.800，攻擊指數1.857。此戰他打第二棒，從沒沒無聞的小聯盟球員一下子成為全隊最厲害的打者。總教練法蘭柯納（Terry Francona）說：「這只是3場比賽，但是我們很難不為此興奮。」

皇家投手確實表現很差，先發投手布比奇（Kris Bubic）連第一局都投不完，他開場四壞保送之後，就被史帝芬關擊出安打，失掉2分弄成兩出局滿壘之後退場。皇家換了投手卻被守護者莫卡多（Oscar Mercado）轟出滿貫全壘打！

首局遭對手海灌6分，皇家第2局又被6位打者攻上壘包，史帝芬關趁亂進帳第2支安打。第3局皇家終於穩住陣腳，只被敲1支安打，仍是史帝芬關。

比賽進入第5局，守護者已經打了12分，棒子火燙的史帝芬關添上第4支安打。張育成在第7局進入戰場，第8局獲得打席但是吞下三振，前一棒的史帝芬關敲出二壘打，單場第5支安打！其實史帝芬關此戰有6個打席，但其中一次挨了觸身球，不然還有可能寫下6支6的傳奇，守護者官推稱讚史帝芬關準備要角逐年度新人王了。