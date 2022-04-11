台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市公布7例足跡，包括兒童新樂園、星聚點復興館、景美好樂迪等等。這7例中有3例是酒店相關、2例KTV相關。

衛生局稍早公布案26915、27321、27448、27562、27569、27767、27768，共7例足跡。與酒店相關的3例，曾去過多次上榜的M男模會館、萬豪會館、183男模會館。其他上榜的公共場域還有網路狂飆網咖、西門爭鮮、中山區多家餐廳。

衛生局提醒，酒店酒吧、夜店、舞廳這類8大娛樂場所的群聚感染還是很嚴重，曾出入以上場所的民眾要注意自我健康監測。