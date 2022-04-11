台北市公布7例足跡，包括兒童新樂園、星聚點復興館、景美好樂迪等等。這7例中有3例是酒店相關、2例KTV相關。
衛生局稍早公布案26915、27321、27448、27562、27569、27767、27768，共7例足跡。與酒店相關的3例，曾去過多次上榜的M男模會館、萬豪會館、183男模會館。其他上榜的公共場域還有網路狂飆網咖、西門爭鮮、中山區多家餐廳。
衛生局提醒，酒店酒吧、夜店、舞廳這類8大娛樂場所的群聚感染還是很嚴重，曾出入以上場所的民眾要注意自我健康監測。
台北市公布7例足跡，包括兒童新樂園、星聚點復興館、景美好樂迪等等。這7例中有3例是酒店相關、2例KTV相關。
衛生局稍早公布案26915、27321、27448、27562、27569、27767、27768，共7例足跡。與酒店相關的3例，曾去過多次上榜的M男模會館、萬豪會館、183男模會館。其他上榜的公共場域還有網路狂飆網咖、西門爭鮮、中山區多家餐廳。
衛生局提醒，酒店酒吧、夜店、舞廳這類8大娛樂場所的群聚感染還是很嚴重，曾出入以上場所的民眾要注意自我健康監測。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。