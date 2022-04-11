聯強（2347）今年開年以來銷售動能持續強勁，連三個月營收創高，帶動第一季營收達1,005億元，連續三個季度站上千億元大關，同時也寫下上半年度首次單季破千億元水準的歷史紀錄，並較去年同期大幅成長16％。

今年第一季整體大環境雜音不斷，但聯強的營收表現依然強勁。聯強表示，政府、企業與終端用戶對資訊產品的剛性需求目前並未受到影響，只要供貨狀況好轉，通路的拉貨動作還是相當積極。同時，聯強近年加速布局的營運服務平台，在大幅波動的市場環境裡，更顯現其效益與價值，獲得上下游供應商及客戶的青睞與擴大採用，帶動聯強市佔持續提升，營收持續向上。

聯強四大業務領域第一季除通訊外，都有雙位數的大幅成長。其中元件業務因與供應鏈上下游的合作更加緊密，第一季創下單季歷史新高記錄，營收達324億元，大幅成長20％。商用加值業務受惠於企業用戶持續進行數位轉型與強化對網路資安的投資，已連續五季創同期新高，營收來到265億元，成長17％。消費性業務因PC供貨逐漸舒緩，以及顯卡、電競等宅經濟需求不墜，營收373億元，年增14％，也是同期的新高。通訊業務則因市場疲軟加上供貨不順，微幅下滑3％。

從區域角度，聯強各區域第一季都較去年成長，其中尤以印尼與紐澳的成長最大，分別較去年大幅年增44％與27％，並同步創下同期的新高。台灣成長14％，若僅計算資訊類商品則大幅成長24％，也創同期新高。大陸年增7％，香港則小漲1％。

聯強第一季連續三個月創新高，同時營收成長逐月攀升。一月份336億元，成長7％。二月份因工作天少，營收265億元，但年增達19％，且日均營收較一月大增11％。三月份來到404億元，為上半年度首次單月營收破400億元，並達歷史次高，年成長更達22％。三月份元件、商用加值與消費性業務同創同期新高，印尼與紐澳也創高。