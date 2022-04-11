疫情遍地開花，台南市11日又新增6例本土確診個案，分別為10日公布確診個案27099的校園接觸者案27654、案27107的校園接觸者案27855、案27654的親友27981、東區個案28169及永康區情侶案28167、28168，傳染鏈分屬屏東天上人間、高雄雅閣會館及嘉義。鑑於疫情入侵校園，導致全市已有多所學校停課，市府教育局11日也宣布，針對各校的畢業旅行、校外教學，盡量以在台南市內辦理為主。

衛生局表示，北區某幼兒園未滿10歲男性個案27654，因本月9日接觸雅閣傳播鏈同園確診個案27099，經安排採檢後同日晚間出現腹痛症狀，10日陽性確診，Ct值14.35，9日曾前往中西區水仙宮菜市場、六興境開基開山宮保生大帝、金世界銀樓等地，目前匡列13名相關接觸者。案27981為北區未滿1歲的無症狀女童，也是案27654的親友，因10日接觸個案27654被匡列及安排採檢，同日陽性確診，Ct值30.9。

至於東區30多歲男性個案28169，本月3日曾與新北市個案27352一同前往天上人間小吃部，10日出現流鼻水、鼻塞症狀，因案27855確診被匡列安排採檢，11日PCR陽性確診，Ct值18.2，該個案4月8日至9曾前往東區初麵麵食館、永康區金弘笙汽車百貨、東區台安藥局、南區麥當勞金華店等地。

案27855為東區20多歲男性，也是案28169的弟弟，本月3日也曾與新北市確診個案27352及哥哥案28169，一起前往屏東親友家聚會。該案7日發燒、畏寒、身體不適，9日因案27107確診而被匡列安排採檢，10日陽性確診，Ct值28.11，已匡列173名相關接觸者。該案5日至8日涉足場域，包含歸仁區勝大體育用品店、東區遠東香格里拉飯店醉月樓、三角麻辣火鍋等地。

永康區女個案28167、男個案28168則為20多歲的情侶，2人4月4日曾前往嘉義，6日至10日分別前往永康區麥味登、千香漢堡、復華夜市、7-ELEVEN、藥局等地，均於8日出現症狀，10日自行使用快篩結果呈現陽性，至醫院採檢PCR陽性確診，2人的Ct值分別為15.89、17.31，目前正進行相關疫調中。

教育局也宣布，台南市各學校的戶外教育，以台南市所轄範圍為原則；如果前往外縣市進行戶外教學，需回歸校內評估，考量風險性並徵詢家長意見，同時與得標廠商依據合約規定辦理。

衛生局長許以霖還強調，台南市今年已開出163件未戴口罩、157件未採實聯制罰單。對於聽障人士及多重障礙者的居家隔離服務，市府將透過手機LINE、簡訊及錄音等方式，區公所里幹事也會提供相關協助。