2022世界大學學科排名，國立中山大學連續四年與台大、成大、清大及交大名列全國前五強。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

英國高等教育調查機構公布最新2022世界大學學科排名，國立中山大學連續四年與台大、成大、清大及交大名列全國前五強，今年共17個學科入榜，「石化工程」更是自2020年公布排名後全台唯一入榜，蟬聯全球百大。

QS每年針對全球大學在「藝術與人文」、「工程與科技」、「生命科學與醫學」、「自然科學」、「社會科學與管理學」等五大學科領域中的51個學科進行評比，評鑑的指標來自學術聲望調查、雇主聲望調查、論文引用率及影響力。

本年度全球參與評估的學校超過1543所，國內有學科進榜的學校共25所，也首次加入國際研究合作指標（IRN），凸顯國際學術合作的重要性。

校長鄭英耀表示，在國際排名上，中山大學的「藝術與人文」、「工程與科技」、「自然科學」及「社會科學與管理」領域皆名列全球前500強，其中「社會科學管理」名列全球第314名，較2021年進步32名。而在台灣排名方面，排名全國前五強的學科包括石化工程（全國第一）、農業與林業（全國第三）、經濟與計量經濟（全國第三）、英語文學（全國第四）、數學（全國第五）、會計及財務（全國第五）、商業及管理（全國第五）、教育（全國第五）。

中山校務研究辦公室主任郭紹偉表示，中山材料科學、物理、化學、海洋與環境科學、資訊與通訊科技等領域為學校研發能量強項領域之一，校內更有44位優秀學者在其所屬學術領域中，學術發表影響力躋身全球前2％。

中山大學2022 QS世界大學學科排名進榜的17學科包括：英語文學、現代語言、電腦科學與資訊系統、化學工程、機械工程、電機工程、石化工程、農業與林業、生物科學、化學、材料科學、數學、物理與天文學、會計與財務、商業與管理、經濟與計量經濟、教育。