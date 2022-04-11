國內新冠肺炎疫情燒不停！高雄11日暴增29例本土確診個案，疫情也波及校園，目前高雄累計3間學校有2個以上確診個案，因此被迫全校停課，另有15個班級有1人染疫而全班停課，高雄市長陳其邁表示，希望中央可以針對相關停課規定做適度檢討。

陳其邁指出，先前引發娛樂場所傳播鏈的雅閣私人會館、大帝國舞廳、金巴黎舞廳、帝堡一零一會館等處，疫情傳播狀況均在收斂當中。由於校園也出現確診個案，按照目前教育部規定，高雄累計有3間學校全校停課，另有15個班級停課，居家隔離人數共773人、自主健康管理人數共2444人。

高雄11日暴增29例本土確診個案，疫情也波及校園，按照目前教育部規定，高雄累計有3間學校全校停課，另有15個班級停課。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

陳其邁認為，教育部停課的相關規定可以做一些適度的檢討，因為從流行病學的疫調來看，雖然校園內有案例是2個人確診，但屬於同班學生，其實這樣的風險也不會擴散到其他班級，所以應該可以在停課標準做一些檢討。

陳其邁指出，希望有一致性的規定讓各校來遵循，一方面不要影響太多教學，二方面能夠把風險控制在一定的範圍，市府會跟中央疫情指揮中心與教育部再做協調。目前高雄有一些看法，但還是要從流行病學整體的風險執行評估與討論。地方政府若有更細緻的分級停課規定，會再跟民眾詳細說明。