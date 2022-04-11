民航局台北國際航空站控告遠東航空違約占用機庫，台北地方法院判決遠航須支付新台幣8368萬元違約金，遠東航空公司董事長張綱維今天痛斥，交通部民用航空局透過所屬機關「政治追殺」，欲置遠航於死地的動作從未消停。

張綱維表示，多起民事訴訟正在進行中，不論金額多少都將由民航局的國賠買單；至於莫虛有的「遠航掏空案」刑事訴訟，以及攸關遠航復照的行政訴訟，他堅信司法正義仍會還他公道。

張綱維表示，民不與官鬥，絕大多數企業遭遇行政或司法雙重打壓，通常選擇放棄或一蹶不振，他不能屈服於荒謬、無法無天的指控，所以堅持即便被羈押再久，換來與年紀不相稱的滿頭白髮，也不妥協認罪以換取保釋或減刑的條件。

除了台北航空站、還有高雄航空站對遠航的民事訴訟正在進行，張綱維透露，早在他被羈押期間，民航局所屬的金門、澎湖、台中航空站，在他無法有所作為情況下，被強行收回遠航使用的土地與機庫。

張綱維認為，航空站要求租金應屬合理，但違約金與收回土地讓他難以接受；以遠航使用台北航空站機庫、公司總部所在地為例，如被收回，等到遠航行政訴訟獲勝得以復照，卻會苦於無立錐之地，是以遠航主張這部分應停止審判待最高行政法院定讞。

至於違約金部分，張綱維反問，如非民航局以未經預告停業為由，史無前例並違法越權撤銷遠航航空運輸證照，遠航從108年12月13日擬正常飛行當日航班，民航局不准放飛起算，遠航既未資遣員工且正常發薪，每個月人事管銷費用上億元，一直到109年3月30日止因無營收不得不歇業；遠航如真要停業，公司又何必多支出這4~5億元費用﹖又豈會衍生出後續違約的問題﹖