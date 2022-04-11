JR紀言愷向曾莞婷告白成功。（TVBS提供）

JR紀言愷指導曾莞婷投籃。（TVBS提供）

JR紀言愷、曾莞婷有情人終成眷屬。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》中有多條感情線，繼宥勝開始直球對決周曉涵頻頻示愛、楊晴與盧彥澤即將修成正果，JR紀言愷也終於向曾莞婷告白成功，組成《機智》米紀CP，兩人在籃球場上激吻狂冒粉紅泡泡，閃瞎觀眾。

JR紀言愷和曾莞婷近日曖昧升到最高點，但男方卻遲遲不敢告白，JR紀言愷笑談紀旭誠這個角色：「沒看過這麼被動的人，應該是台灣電視史上最經典、最遲鈍的一個角色。」兩人在球場的吻戲，曾莞婷印象最深刻的是當天的天氣，雖然劇組很貼心，借了一個有雨棚的籃球場，不過風還是一直灌進來，非常冷！JR紀言愷笑說，要吻曾莞婷時看到她的太陽穴起一排的雞皮疙瘩，親下去時還是冰冷的嘴脣，很擔心曾莞婷的身體，曾莞婷笑回：「那你為什麼不帶我去五星級飯店，要在這風吹雨打的。」

JR紀言愷爆料曾莞婷在拍吻戲當天還請劇組吃大蒜麵包，「她特別喜歡挑親密戲時吃這些。」曾莞婷則回擊：「因為第一次拍的時候你吃大腸包小腸，這次我要用大蒜麵包對付你，我對紀老師的愛很濃烈吧！」兩人一來一往鬥嘴展現好交情。

曾莞婷平時有著女神的形象，藉著這次的投籃戲，也展現了不為人知的精湛球技，JR紀言愷驚呼：「莞婷第一次就投進，奇蹟出現，她是灌籃高手！」他也透露，這場戲設定曾莞婷要第二顆球才能投進，但她連兩顆都進球，讓導演忍不住喊卡：「莞婷妳投一個沒進的好不好？」