中市東勢區出現校園群聚案，4校已有9名學童及家長確診。（台中市政府提供）

市東勢區4校已有9名學童及家長確診，教育局公布停課狀況。((台中市政府提供）

全台疫情嚴峻，台中市今（11日)新增15例本土個案（6例尚未有全國案號），確診人數創下今年以來新高，其中東勢區新增8例，加上10日確診1名6歲幼童，等於兩天已有9人確診，市府也擴大危機預防處理，除在東勢區東新國小開設前進指揮所，支援校方及市民篩驗，並將在東勢客家樂活園區開設第二個篩檢站，東勢公辦活動暫停辦理。

台中市長盧秀燕下午主持中市流行疫情記者會，公布中市11日新增本土確診案例相關疫調；15例中有8人是東勢區學童及家長，加上前1天一名6歲幼童 (案27374)等於兩天9人確診，市府視同東勢出現校園群聚，緊急設兩處篩檢站為師生及居民篩檢。

該校園群聚，10日新增9歲女童 (案27977)是、10多歲東勢男童（案27979）是就讀東勢東新國小倆兄妹，均就讀東新國小；另名40多歲東勢女性（案27978）為是東新國小附幼學童的家長。另外有五名5歲至7歲的學童確診，尚未取得案號，分別就讀東新國小附設幼兒園、東勢國小、新家家幼兒園這三家學校，目前均隔離中。

因應東勢地區出現校園群聚事件，市府緊急擴大危機處理，除立即成立「東新國小前進指揮所」，上午完成環境清消，並進行大規模匡列篩檢，包括東新國小（含附幼）、新家家幼兒園的師生與家長等，都會逐步通知進行篩檢；因疫調範圍逐漸擴大，12日也將在東勢客家樂活園區（原舊東勢高工）開設第二處篩檢站，全力圍堵疫情發展。

11日東新國小前進指揮所預計篩檢350至600人，截至下午2時止，快篩331人皆為陰性（含教職員30人、教職員家屬1人、學生92人、學生家長201人、民眾7人），PCR採檢已有159人，包含教職員18人、學生139人、學生家長2人，篩檢工作持續進行中。

另為降低感染風險，市府在東勢區辦理的活動也宣告延期暫緩或取消，包含東勢客家文化園區「東好市集」暫停舉辦；台中客家故事館快閃商店、山城客庄傳習中心客語閱讀、東勢信望愛小作所客語班等客語與客家文化活動都延期舉辦；東勢區身心障礙據點暫停服務2週；東勢區長青學苑39班停課；東勢濟安宮重建20週年慶平安福宴也取消，其餘活動是否暫緩或取消持續盤點中。