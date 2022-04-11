終端客戶需求穩定，台達電(2308)3月合併營收達306.48億元，月增20%，創下單月歷史新高。近來大陸昆山封城停工防疫，台達電因供應商停工略受影響，不過台達電表示，只要封城停工不超過一個月，第2季比第1好不難。

伺服器/資料庫中心、電動車等各項產品需求強勁，台達電3月合併營收攀升至306.48億元，月增20%，年增13%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收825.38億元，年增13.87%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件約佔3月合併營收58%，基礎設施約佔26%，自動化約佔15%，其他約佔1%。

上海疫情嚴峻，昆山封城停工，對電子產業生產及物流造成影響，台達電也因供應商停工略受影響，台達電表示，若封城停工不超過1個月，可以在5月及6月趕工補回，第2季比第1季好不難。

台達電董事長海英俊表示，今年幾個大業務都會成長，沒有看到會衰退的，公司一直朝提高附加價值去做，RD一直維持8%，雖然去年因為料況毛利率低一點，長期來說達成毛利率30%目標很有機會。