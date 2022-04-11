健康是人生中最重要的財富。命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，有4個星座的人在4、5、6月健康會亮紅燈，其中摩羯座要注意飲食衛生，雙子座容易精力過剩或精神不濟，天秤座要小心交通意外，巨蟹座則是太專注於工作，導致積勞成疾。

第4名：摩羯座

摩羯座在未來3個月要注意飲食衛生，尤其是5月，水星將逆行於你的健康宮，最近腸胃、脾胃比較弱，太涼、太生、太辣、太油的東西，一吃就會馬上胃痛腹瀉，跟朋友同事一起吃外賣、路邊攤，其他人都沒事，偏偏就你拉肚子；甚至是晚餐吃太飽，也容易脹氣睡不了覺，導致失眠一整晚；因此近期飲食還是以清淡為佳，也要注意衛生、忌口。

第3名：雙子座

雙子座在未來3個月健康可能出現2種狀況，一是有用不完的精力，讓你到睡前還很亢奮、難以入眠，建議白天可多做運動、瑜伽，消耗這些過剩的能量；另一種則相反，可能會整日精神不濟、昏昏欲睡，感覺走著走著就會撞到東西，因此作息一定要正常，且中午後就別再喝含咖啡因的飲料，睡前也盡量不要滑手機，以維持好的睡眠品質，對精神才有幫助。

第2名：天秤座

天秤座在未來3個月要注意交通意外，由於水星逆行遷徙宮，不管自己開車、騎車，或走在路上都要多加小心留意，不可搶快違規；但有時明明自己很守規矩，卻反而被不遵守交通規則的人拖下水，因此除了自己小心以外，也要提防他人，像是綠燈時不要立刻行動，等確認完全安全了才能放心。

第1名：巨蟹座

巨蟹座在未來3個月要注意積勞成疾，5月時火星會在你的事業宮位加熱，讓你全心專注於工作，一閒下來就覺得渾身不對勁，手上沒存款就整天心慌慌，雖然努力工作是好事，但拚命過頭，每天加班、不知休息，反而適得其反，甚至傷害身體、拖垮健康，還得花錢就醫，最後賠了夫人又折兵。