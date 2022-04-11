新北市觀旅局經營的旅遊品牌「微笑山線」，推動親子家庭走進郊山，今年首波活動「沙龍與美的體驗」，首度將親子山林遊以沙龍講座呈現，邀請荒野保護協會理事長李偉文、旅遊作家藍白拖、親子作家羅怡君等，帶領親子感受山林慢旅、領略新北家山之美。同時舉辦親子健行團，將步道導覽結合山林美學與在地產業，期盼創造父母與孩子獨一無二的回憶，享受親子家庭的幸福時光。

新北市副市長謝政達表示，新北市擁有豐富的山林資源，悠久的人文歷史，以及便捷的大眾運輸系統，是一座打開家門即走入山林的城市。走進微笑山線可讓孩子展開探索與學習、親近自然人文之外，也是重塑親子間、人與環境的親密關係，讓親子旅遊不只是放鬆休閒，也能凝聚幸福。

知名旅遊作家藍白拖每個月都會帶自己的孩子挑戰爬山或健行，路程從5、6、7公里慢慢拉長。「剛苦完很累但又想再去，成就感會累積，流汗的肉體感受是最直接的，孩子會有答案。」身為父親的角色，藍白拖表示，「就是帶著他一起做我喜歡的事，不管是爬山還旅行」。

觀旅局表示，「微笑山線」三大核心精神「親山」、「親近」、「親密」，希望親子家庭把握新北市「親山」特性，「親近」自然及人文，打造人與人、人與環境的「親密」關係。

觀旅局邀請親子家庭走進微笑山線，享受微笑幸福時光，「親子沙龍」將於16日、5月1日登場，「親子健行團」活動分為山林美學、步道文史、自然生態三大主題體驗，從步道健行、寫意山林活動到尋訪生態物種、製茶體驗等，充實親子幸福時光。微笑山線親子沙龍與健行活動，即日起開放報名。詳情可至新北市觀光旅遊網查詢 或加入「新北旅客」臉書粉絲專頁。