在上海永裕陸續進行嚴謹疫情防控措施下，永裕（1323）因利基新單出貨穩健支撐，3月營收3.72億元，月增45.16％，年成長21.2％，刷新單月歷史紀錄；第一季營收9.93億元，年增19.57％，創歷年同期新高，表現優於預期。

永裕表示，新冠疫情擴散傳染，拉升病毒檢測需求，而憑藉研發、生產技術的精進，上海永裕GMP潔淨無塵生產的生技包材車間發揮綜效，除支援防疫能量，也藉此跨入高端生技包材供應鏈。雖然近期通膨會推升集團營運成本、疫情將影響上海永裕短期稼動與出貨，預期在高端新品、生技包材及環保材等產品出貨挹注下，今年業績、獲利仍有機會蓄勢推進。

此外，永裕浙江新廠第一期工程配合客戶產能需求及修整硬體、製程增建，另受限疫情、相關審批、認證作業耗時，預計將延緩至第四季或明年第一季投產。

永裕具容器整合製造實力，結合塑膠色母/模具/成形/二次加工/委託充填等的一條龍生產製造，耕耘新穎、精緻的化妝、保養品、日化用品、特殊藥品等之包材容器領域，獲得國際知名化妝品、日化用品、生技業的信賴。

面對ESG的投資浪潮，永裕將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中。

中國市場持續擴大現行滴眼劑容器產線，增設的動物疫苗品容器產線已進入量產，鎖定產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，強化高端生技包材的行銷能量。