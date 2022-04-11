台北市議員張茂楠宣布參選北市黨部主委。（楊亞璇攝）

民進黨北市黨部主委改選，本周進行登記。前台北市議員顏聖冠宣布參選後，代表英系的北市議員張茂楠也宣布參選，他表示自己天人交戰後下定決心，台北市市長暌違24年沒有執政，2022台北市長要勝選、議員紅不讓，英系全力支持他，他也會爭取友軍支持。

張茂楠未登記參選連任，將交棒給女兒張文潔。他今受訪表示，他今天去北市黨部主委參選表，用行動代表決心，明天上午9點鐘，由議會許多同仁陪同下到市黨部做登記作業，代表團體的力量，2022台北市長要勝選，議員紅不讓。

張茂楠說，在今天之前都在天人交戰，自已的女兒要來接棒，現在最重要應把交棒工作做好，這是「私」的部分，但對於「公」的方面，應該要用更宏觀的角度、更大的格局去讓民進黨勝選，在公私兩難之下，切割了私心，成就了公領域，要有更大的決心、魄力，要為民進黨光復首都、市長勝選、議員紅不讓。

張茂楠表示，跟女兒討論，爸爸無法全力輔選，而是要當自強，因為她也有小朋友一歲多，昨天跟她講說「為母則強」，要奮發圖強，他自己也必須當這個黨的母親，台北市市長暌違24年沒有執政，要再次讓市長勝選，議員紅不讓是最重要的責任。

對於英系及其他派系支持嗎？張茂楠說，民進黨是派系共治，他過去16年議員中也廣結善緣，當然英系全力支持他，也必須爭取友軍支持，包括正國會、綠色友誼連線、新潮流，在黨部主委要勝選、團結，選舉中不要有嫌隙，用汗水代替口水。

他說，要用自己的布鞋要跑遍北市12行政區，用接地氣的力量讓民進黨勝選，「我不是誰的人，我是民進黨的人」，天人交戰後下定決心，決定為民進黨開疆闢土。

至於顏聖冠將登記，兩人將成為對手。張茂楠說，只要是良性競爭都不排斥，希望這是一次乾淨、公開透明的選舉，讓黨員用雪亮的眼睛來看兩位候選人，來他們了解誰能帶領民進黨邁開大步，他堅持說到做到。