被譽為「南瀛五大香」之一的「學甲香」祭典，遶境隊伍中作為開路前鋒的集和宮「蜈蚣陣」，是全台唯一維持由人力扛抬者，11日進入遶境最後一天，竟發生嚴重「罷扛」事件，一早蜈蚣陣從慈濟宮出陣後，走了約半小時就在中社宋江館「休息」，廟方趕緊找人頂替，延遲5個小時半，直到接近下午2點，才補足人力持續遶境。

集和宮的蜈蚣陣上面坐著36位「神童」，每次出陣需要250至300名扛工，這幾年多次發生人力不足而罷工的情事，但沒多久即補足人力，所費人力甚鉅，按照預定的路線遶境，今年首次被迫停擺數小時，引發參與的宮廟不滿，認為是打破香路巡村的傳統，許多信徒聽聞後也直呼「前所未見」。

「神童」隨行的家長也無奈說，孩子清晨2點就到集和宮裝扮，早上8點半抵達中社宋江館後，便一直停留到下午1點多，可是沒人力來扛也沒辦法。有不少鄉親建議，少子化等因素，別再一味堅持用人力扛抬，應順應時代演進，在板子下方裝輪子，人員只要推動車輪即可，減輕許多負擔。

據了解，3天的遶境活動，第1天原定晚上8、9點結束的遶境行程，因為扛工人力辛苦，延遲到10點多才結束；第2天更慘，隊伍走走停停，原本該晚上10點至12點回到學甲慈濟宮，拖到今天清晨4點才入廟。集和宮副主委黃南和坦言，過去曾擲杯問神明是否能改變方式扛，但未獲得應允。

今天第3天「蜈蚣陣」在慈濟宮廣場繞行3圈後，扛到附近的中社宋江館「休息」5個小時半，經廟方四處調派人力後，下午1點45分在眾人歡呼聲中順利出發，前往北門區與香陣會合，遶境隊伍預計晚間抵達中洲將軍溪畔，舉行「上白礁」謁祖祭典，再返回慈濟宮。