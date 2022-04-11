新北市居家照護今試辦運行，轄內七大主責醫院會進行遠距視訊診療，開立釋出處方簽給社區藥區。至於是否有其他縣市欲取經參考辦理，新北市衛生局長陳潤秋表示，今日早上有跟中央有開會，桃園、高雄縣市都有與會。副市長劉和然也稱，新北帶頭開始做，做不是只為新北，希望這樣的經驗，各縣市有需要樂於提供分享，目前確實有些縣市來聯繫。

劉和然說，最近提供資料都可以給各縣市，中央規範出來，新北開始做，各縣市有需求也可以保持聯繫，相關資訊可以提供，準備工作不是只有靠書面資料，而是長期累積處理，新北衛生局可以給專業協助。

新北市長侯友宜也說，新北市2020年2月間率先全國第一個做居家檢疫關懷中心，做出一個SOP後，全國共同分享精進整個關懷中心，防疫是全島一命、不分你我，中央政策性指導、地方執行面要執行到位，地方看到狀況反映給中央。

侯友宜說，新北不是突發奇想，想做居家照護、在宅照護，而是醞釀很長一段時間，做了長期準備，準備過程中積極跟中央建議，採取合作方式，中央接受地方很多寶貴經驗，相對新北市也願意準備整個過程完整後，從今天開始試運期就開始接收，不斷調整步伐，做更到位更好。

侯友宜表示，現階段是非常重要轉型期，從三級照護到四級照護，個案劇增後，只有居家照護可以撐起量能，新北市願意率先做，問題可以一起檢討，讓全國民眾可以安心。