萬物皆漲，唯獨薪水不漲，不少民眾不敢生子，也買不起房，一名網友好奇，在不違法的情況下，有哪些工作是月薪10萬以上，貼文釣出網友分享3職業，包括務農、跑船及科技業工程師，其中有網友說，跑船若考上引水人，年薪有機會達到千萬。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，看到新聞不斷報導，有民眾月薪高達20萬養不起小孩，月薪40萬的人也說自己不敢買房，他認為一般人要月領10萬以上薪水都有點困難，好奇在不違法的情況下，「月薪10萬以上的工作有哪些？」

疑問曝光，釣出不少務農網友分享，「我是自己種鳳梨、荔枝、龍眼，路邊擺攤賣，一部分寄到北農賣，年淨收100萬以上」、「我是市場自己送貨，年收250左右」、「我跑菜市場的，每天南北跑兩趟，幫家裡跑經銷，旺季一個月40萬，淡季也有15至20萬」。

留言中也有其他人分享其他職業，「跑船，然後想辦法考上引水人，月薪50萬起跳，達到百萬都不是問題，年薪還可能逼近千萬」、「跑船的薪水不錯，如果是乙級船員一個月薪破10萬」、「考甲級船員，出來一個月14萬起跳我爸跟我弟都是貨櫃車司機，自己買車頭跟物流公司簽約，月薪大概13萬以上」、「做工啊！當師傅只要肯做都可以破10萬」、「工程師啊！脫離前3年菜鳥期的話，加薪分紅制度都正常的話，年薪可以超過200，但是真的很累，每天加班」、「我認識科技業的 PM ，年收入也是200」。