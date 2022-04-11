楊小黎掃街拜票初體驗。（客家電視台提供）

楊小黎、吳政迪、謝其文、莫愛芳特別前往龍潭市場「拜票」。（客家電視台提供）

客家電視《船到橋頭不會直》上周末回到拍攝地桃園龍潭舉辦見面會活動，演員楊小黎、吳政迪、謝其文、莫愛芳特別前往龍潭市場「拜票」，發送戲劇宣傳口罩、海報給買菜民眾及攤商。短短半小時的拜票初體驗，讓吳政迪、楊小黎等人深刻感受到候選人的辛苦，紛紛大喊吃不消，因為除了天氣熱走到汗流浹背之外，喉嚨也因為不停講話覺得快要燒聲了！

吳政迪表示，10幾年前曾在龍潭拍攝過《魯冰花》，小學畢業後離鄉到台北念書、工作，這次再度回到家鄉龍潭，兩個月的拍攝期也讓他真正看見家鄉之美！而許多民眾、攤商聽到《船到橋頭不會直》是敘述龍潭的在地故事，也紛紛停下手邊工作，紛紛熱情答應協助宣傳、張貼海報在店頭，甚至要求簽名合影留念，讓演員們直呼好感動！

女主角楊小黎當天頂著新髮型亮相，妹妹頭造型讓民眾不停稱讚像是大學生，甚至還有粉絲特別從外縣市趕來桃園，只為到場見偶像楊小黎一面。劇中飾演小黎爸爸的謝其文，再次回到桃園龍潭宣傳，則是想重溫當地各式美食，他笑說，自己屬豬果然是吃貨無誤。而莫愛芳是桃園大溪人，自己的妹妹則是住在桃園龍潭，手藝極佳的莫愛芳也帶了自製的手工千層蛋糕、餅乾與大家分享。

輕喜劇《船到橋頭不會直》關於青年返鄉和地方創生，並結合萊豬、疫情及里長選舉等時事，透過故事主角描繪當前客庄生活樣貌，運用選材取景，像是憲光二村、龍潭大池、乳姑山、菱潭文創街、龍潭武德殿…等，讓桃園客家風情自然呈現。更期待藉由劇情傳遞一個信念，無論麻煩多大，都要盡力面對，只要保持良善，總能克服難關。4月11日起，周一至周四晚間10點，客家電視頻道／網站，中華電信MOD、四季線上、亞太電信GtTV、遠傳Friday影音、CATCHPLAY＋、Hami Video、KKTV、LiTV、LINE TV、MyVideo等各大平台皆可觀看。