日本性感女星真木陽子，擁有F罩杯火辣身材，以及姣好外貌，出道時以寫真女星身分大開知名度，更曾獲選為日本男性票選的「五大誘惑女神」之一，不過她近日出席女兒的開學典禮時，卻是衣衫不整出現在所有人面前，引發網友議論。

真木陽子和演員前夫片山怜雄育有1女，昨（10日）在instagram發文表示去參加女兒的國中開學典禮，還表示東京熱到像夏天一樣，讓她非常想去游泳池消暑，但從照片中只見她一頭亂髮，襯衫領口直接敞開，領帶更是完全沒繫好，整體看起來相當邋遢，讓不少網友批評她服裝應該要看場合裝扮，畢竟出席的家長、老師都著正式打扮，加上並非以「藝人」身分出席，不用刻意標新立異，直指她不懂得尊重別人。

但也有不少人幫她緩頰，認為說不定這身裝扮是典禮結束後，為了放鬆才這樣穿的，但也有人認為有這樣做自己的媽媽相當酷，不被傳統的思維所束縛，直呼也想要這樣的媽媽，引來網友褒貶不一的評論。

真木陽子過去表明想藉由參加同人界盛事「Comic Market 93」，發表寫真集並籌措資金，卻引發御宅族極不滿，主要是寫真集製作經費是由粉絲籌措，與「Comic Market 」的精神背道而馳，砲轟她愧對自費出版同人誌的作者，事後她也在臉書道歉緊急滅火，坦言沒有好好學習Comic Market禮儀就輕率參加，因此宣布退出。