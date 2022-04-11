中鋼3月營收416.62億 創近四個月來單月新高 16:062022/04/11 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於鋼品銷量大增，中鋼（2002）3月合併營收達到416.62億元、年增12.92％，創去年12月以來單月新高，累計合併營收達到1,152.11億元、年增17.78％。 中鋼表示，3月合併營收創新高，最主要是中鋼、中龍鋼鐵及中鴻等鋼鐵事業群單月鋼品銷量大增，合計銷給集團外下游客戶的鋼品數量多達27萬公噸左右。至於3月份的原料成本卻比2月份略高一些。 鉅橡3月營收1.37億 創單月歷史新高 廣達3月營收1,102.88億元 創同期歷史新高 #中鋼 #中鴻 #單月新高 #鋼品銷量 #合併營收達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼3月出貨 優於預期 04:102022/04/04 財經要聞 外資上周最愛這2檔 買超逾6.5萬張最多 13:042022/03/28 財經 逆襲 獲利成長前十傳產占七 04:102022/04/01 產業特刊 台灣權王－打鐵趁熱 中鋼大成鋼掀漲潮 04:102022/03/28 證券．權證 頁岩油浮商機 鋼管業接單旺 04:102022/03/28 財經要聞 受疫情影響 中鋼111年新進人員甄試初（筆）試延期 16:232022/04/08 財經 中鋼棒線 Q2提前滿單 04:102022/04/08 證券．權證 代工廠3月營收 英業達緯創攀高、廣達仁寶和碩破千億 10:072022/04/09 財經 美債息倒掛 15檔處變不驚 04:102022/04/05 財經要聞 《類股》中鋼、中鴻營收雙響砲 股價兩樣情 15:392022/04/11 財經 股東會小確幸紀念品熱潮再臨 04:102022/04/06 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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