受惠於鋼品銷量大增，中鋼（2002）3月合併營收達到416.62億元、年增12.92％，創去年12月以來單月新高，累計合併營收達到1,152.11億元、年增17.78％。

中鋼表示，3月合併營收創新高，最主要是中鋼、中龍鋼鐵及中鴻等鋼鐵事業群單月鋼品銷量大增，合計銷給集團外下游客戶的鋼品數量多達27萬公噸左右。至於3月份的原料成本卻比2月份略高一些。