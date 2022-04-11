聯合再生能源（3576）公告其2022年3月份自結合併營收為16.5億元，較上月成長7％，較去年同期大幅成長12.6％，今年營收逐步攀升。2022年第一季合併營收為46.8億元，較去年同期成長55.8％，營收成長主係國內外需求穩定成長，客戶拉貨力道強勁，模組出貨量持續提升。

聯合再生宣布第二階段任務，以開發太陽能系統並長期持有營運為經營方向已有顯著的成績，聯合再生在今年年底將自有約250MW太陽能電站的優良資產，提前達成3年目標。250MW的太陽能電廠一年可發約3.06億度電，這些優良資產將可獲取至少20年固定電費收入且有效改善聯合再生獲利狀況，此外並將帶動模組與電池製造、系統開發、系統工程等業務，並對台灣綠能創能做出極大貢獻。

聯合再生是台灣最大的太陽能廠商，擁有從創能到儲能的完善解決方案，不但長期深耕台灣並且有效垂直整合太陽能上下游供應鏈。聯合再生積極響應政府能源轉型政策，是多年台灣產量最大的太陽能公司，台灣員工數達1,800人以上。同時也是台灣最早開發建置太陽能電站的廠商之一，聯合再生太陽能電站已遍布台灣各個角落，對綠電及製造在地化有顯著的貢獻。近期國際關係激烈動盪，各國衝突不斷，再度凸顯電力及製造在地化及能源自主對國防安全的重要性，聯合再生將持續擴展大尺寸太陽能電池與模組產能，並且開發更多太陽能系統及儲能系統，增加綠電供電量及穩定性。