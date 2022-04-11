1名網友在《Dcard》求解情侶為何要交往，反正最終都將分手，好奇詢問網友們都是為了什麼而交往？貼文一出引起熱議，不少網友分享看法，「因為需要跟這個社會更緊密的連結」、「想在對方的人生裡面留下一個痕跡」、「會走的留不住，註定的趕不走」。

原PO日前在社群網站《Dcard》發文詢問大家：「男女之間為什麼要在一起？」原PO認為既然情侶交往最終都會分手，那他寧願選擇沒有擁有過，畢竟花時間難過、遺忘、放下很累，還會每天失眠，好奇網友們是為了什麼而交往，是為了過程，還是活在當下？

網友看完反問：「人死後就沒了，什麼也帶不走 ，那為什麼要生下來，不就是為了享受過程，體驗世界嗎，不要那麼看重結果，過程才是重點」、「每件事都有結束的時候啊，難道你就什麼都不做了嗎」。

也有網友們告訴原PO：「因為需要跟這個社會更緊密的連結？父母會老，朋友也有家人，到最後我是一個人，想到這樣就覺得如果不想未來一個人生活的話，就至少嘗試一下找個可以攜手相伴的人吧、「想在對方的人生裡面留下一個痕跡」、「會走的留不住，註定的趕不走」、「並不是什麼事都是要追求結果的」、「在一起就是，一起成長，一起分享，一起調整，相處到最後越來越舒適，好的伴侶是培養出來的」。