搶攻端午貴「粽」商機，飯店業者仙拚仙，台北萬豪酒店首推「萬豪經典粽禮」五粒裝售，內含豪華牛肝蕈鮑魚粽、福虎粽、羊肚蕈紅藜麥養生粽、百合紫米粽；台北六福萬怡酒店全新推出奢華粽禮「龍王極品鮑魚粽」，整隻活龍蝦、鮑魚、干貝等頂級食材霸氣入料，極鮮海味精華與糯米完美結合，尺寸將近跟臉一樣大。

台北萬豪酒店擁四十年料理資歷的「國宴主廚」高鋼輝與團隊精心研發純手工端午粽禮。「萬豪經典粽禮」，集結數款人氣風味，包含以法國進口牛肝蕈、整顆南非活鮑魚製成的「豪華牛肝蕈鮑魚粽」，以及以特製滷汁及豬蹄筋入粽、豐潤美味的「福虎粽」、茹素者也能享用的養生首選「羊肚蕈紅藜麥養生粽」及香甜可口「百合紫米粽」，搭配台北萬豪精美保冷袋，每組售價。

和牛控必嚐「冠軍犇牛粽」以數種黃金比例香料爆香後加入和牛腮肉、牛筋，滷製得軟嫩可口，滷汁濃縮後拌入以和牛油花煉製的香濃和牛油，以及牛肉丁、蒸熟的長糯米飯，再鋪上滷製好的和牛腮及牛筋，肉香四溢口口過癮，搭配台北萬豪特製保冷袋。

做工繁複「鴨香寶粽」選用體型較小、皮脆肉嫩的整隻宜蘭櫻桃幼鴨，以特調私房醬汁及八角、草菓、桂皮等藥材醃製二十四小時，鴨腹填入以精熬八小時的鴨高湯拌製之糯米飯、鴨肉丁，再吊起風乾十二小時，入爐烤至金黃，上桌前澆淋熱油使外皮更加酥脆可口。

台北六福萬怡酒店方面，粵亮廣式料理主廚融合創意及經典，今年更推出驚天之作「龍王極品鮑魚粽」，嚴選半斤東南亞活龍蝦、彈牙鮑魚、鮮美干貝等頂級餡料，極鮮海味精華完美融入糯米之中，隨著粽葉展開而顯現的驚艷外型，陣陣鮮香海味夾帶著竹葉與荷葉的獨特清香撲鼻而至，餘韻留香令人回味不已。

「豐融家傳燒肉粽」則以獨門秘製滷汁慢煨黑毛豬五花肉，以老雞、雞腳為基底的獨門秘製滷汁煨滷，肉質吸附滿滿滷汁膠質而不顯乾柴，搭配特選瑤柱干貝，再添花菇、鹹鴨蛋黃、花生及魷魚等內餡，用令人懷念的古早美味，呈現海陸交融完美鮮味。

全素食者都能享用的「菌皇香椿天貝粽」，特選號稱素食界天菜-天貝，紅藜麥米飯拌以松茸、栗子等佐料，加入主廚自製的香椿醬，搭配肉質豐厚、香氣濃郁的黑虎掌菌，讓素粽也帶有多層次風味及豐富的口感。