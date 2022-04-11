台中市向上路8段，11日下午1時26分發生1輛大貨車、1輛聯結車及兩輛自小客車相撞車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市向上路8段，11日下午1時26分發生1輛大貨車、1輛聯結車及兩輛自小客車相撞車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市位在龍井區與梧棲區交界的向上路8段，11日下午1時26分發生1輛大貨車、1輛聯結車及兩輛自小客車相撞車禍，無人員受困，造成5人受傷送醫，警方進一步調查肇因與釐清責任。

今日下午向上路8段發生4車相撞交通事故，消防局立即派出梧棲、沙鹿分隊到場救援 ，警消到場發現，現場為1輛大貨車、1輛聯結車及2輛自小客車車禍，無人員受困。

這場車禍造成5人受傷，都是擦傷、意識清楚，其中1男2女共3名傷者，為肢體擦傷、意識清楚，送往梧棲童綜合醫院，另2人為1男1女傷者，由沙鹿光田醫院救護車送醫。

梧棲童綜合醫院指出，送到該院診治的31歲張姓男子腰部受鈍傷，左膝擦挫傷，29歲閻姓女子頭暈，後腰有疼痛現象，另名56歲的鄭姓女子頭部有受鈍傷，右手及右腳也有鈍傷，3人目前都留院觀察。

警方表示，這起車禍發生原因，後續將由交通小隊處理，釐清原因與肇責。