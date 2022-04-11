今天下午林慧欣也做最後衝刺，邀請立委邱議瑩站上宣傳車繼續掃街拜票。（柯宗緯翻攝）

「高雄正能量」李庭慧則祭出分身術，高市議員黃文益等人兵分三路扮她的分身車隊掃街。（柯宗緯翻攝）

「高雄正能量」李庭慧則祭出分身術，高市議員黃文益等人兵分三路扮她的分身車隊掃街。（柯宗緯翻攝）

民進黨高市議員初選今天起登場，大旗美區為「籤王」今晚6時進行電話民調，最快明天中午揭曉結果。「客家雙姝」新人卯足全力催票，「邁盟」林慧欣打父親牌，父親為美濃在地農民，父女感性拜票。「高雄正能量」李庭慧則祭出分身術，高市議員黃文益等人兵分三路扮她的分身車隊掃街。

「邁盟」參選人林慧欣今早11時起從美濃區展開車隊掃街，也與爸爸連袂催票。她表示，大旗美這次初選異常激烈，但非常有信心，會用專業、熱情爭取選民認同，也感謝一路以來前輩的支持與鼓勵，雖然沒有龐大的媒體、廣告資源，但有好鄉親支持，要大家在家「顧電話」，不管結果如何都會繼續向前衝。

林慧欣的父親為美濃在地農民種植美濃小番茄維生，林爸爸特別站上宣傳車，真情懇託。日前林爸爸也曾在臉書感性表示，他沒有能力給阿妹（女兒）滿山遍野的看板，但可以幫女兒開宣傳車，用這樣的行動支持女兒。此番言論，在網路上逼哭一票網友。

今天下午林慧欣也做最後衝刺，邀請立委邱議瑩站上宣傳車繼續掃街拜票。林慧欣表示，自己長期參與公共事務，致力推廣客家文化，曾擔任邱議瑩委員助理，過去任職國小教師十餘年，爾後又進入市府擔任陳其邁市長的秘書，長期服務地方，有中央的經驗、也有地方行政歷練，是這一次選區當中唯一一位有經驗、有專業、會做事的年輕人。

另方面，「高雄青連線」市議員林智鴻、李雅慧、黃文益及第10選區參選人黃雍琇等人進駐「高雄正能量」參選人李庭慧服務處，親自打電話為李庭慧催票，拜託鄉親晚上6時到10時30分要「守電話 顧庭慧」。

面對初選競爭激烈，李庭慧表示，對手有政治大咖助選窒息式的掃街鋪排讓她備受壓力，但她對選情仍充滿信心，把握民調倒數時間，努力衝刺，尤其有「高雄青連線」學長姐的加持催票，請鄉親晚上為李庭慧守住電話。

林智鴻、黃文益肯定李庭慧是音樂才女，優秀專業熱忱的特質，懇請鄉親力挺最年輕新人初選過關，成為議會的新血。兩人透過電話推薦、呼籲大旗美的鄉親力挺李庭慧參與高雄市的建設及發展，協助市長陳其邁一起為奠定高雄市的百年建設而努力。隨後，議員分兵分三路扮李庭慧的分身車隊掃街，請民眾晚上守住民調電話「唯一支持李庭慧」。