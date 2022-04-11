台北市政府自2008年起舉辦年貨大街活動，議員許淑華11日踢爆，15年來竟由同一家廠商得標，合計金額高達1億1856萬2700元，甚至在得標後，再利用變更契約追加標案金額，但錢花了成效卻不好，簡直把市府當提款機。北市產發局長林崇傑對此回應，沒注意到這些年都是同一家廠商，會檢討。

許淑華今在議會財建部門質詢指出，年貨大街活動由同一廠商連續得標15次啟人疑竇，她進一步調閱資料後發現，該公司年年都有北市商業處標案，除年貨大街外，尚有商圈嘉年華等大型活動，近10年合計已標得商業處標案金額約2億7361萬5700元，不禁讓人聯想是否廠商與商業處有何特殊關係。

許淑華表示，政府標案利用變更契約擴充服務內容屬於合法行為，法規上僅有工程標案契約變更追加金額需受50％限制，勞務標案針對擴充金額比例需於契約內制定，但商業處這些勞務標案並無規範，換句話說，只要局處同意，廠商契約變更增加金額無上限，怪不得該業者近2年年貨大街標案追加金額比率高達8成，從原決標金額約1100萬，變更契約追加800多萬金額後，決標金額已快達2000萬。

她說，同一廠商得標與變更契約追加標金，以現況來看並無違法，但是否合理值得再細究追加原因與活動成效，調閱資料發現，追加理由百百款，各種說法皆有，包含增加市長、副市長採街、設備、宣傳、直播等，甚至今年貨大街活動，活動中4大亮點活動皆不在一開始規畫內，令人質疑是否一開始標案服務建議書先欺騙評審來騙取標案。

許淑華再進一步檢核活動成效，年貨大街重點商圈來客人次反而從90萬衰退到83萬，經費投入卻得不到該有的成效，另一方面檢核按讚數、影片觀看人次與廣告推播，契約明訂要規畫按讚計量，但結案報告卻查無規範，影片觀看人次與廣告推播，卻與廠商回饋的結案報告次數兜不攏，甚至灌水，影片觀看人次僅4087次，但報告卻說有5萬2980次。

許淑華要求產發局研議未來標案應明訂契約變更與後續擴充金額，且不得超過原決標金額一定比例，否則應重新招標或送議會審議，另請北市政風處調查，於1個月內提供調查報告。

對此，林崇傑回應，沒有注意都過去這些年都同一家，會檢討；商業處長高振源說，標案不只追加也有追減，成果報告還未驗收，會加強檢視。